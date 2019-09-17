أخبار مصر | في عهد السيسي.. وزارة القوى العاملة وفرت آلاف الوظائف بالداخل والخارج لمواجهة البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. وزارة القوى العاملة وفرت آلاف الوظائف بالداخل والخارج لمواجهة البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وفرت وزارة القوى العاملة، في الأربع أشهر الماضية، حوالي 106 ألاف و447 فرصة عمل بالداخل، كما بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي لأول مرة 101 ألفا و234.

وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 313 ألفا و665 مسجلا.

ومن خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ عدد المعينين نحو 106 ألاف و447 فرصة منهم 77 ألفا و328 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و535 من غير حملة المؤهلات، 1584 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 101 ألفا و234 تعاقدا، منهم 99 ألفا و498 ذكورا و1736 إناثا.

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واحتلت المملكة العربية السعودية الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن، وسوريا.

في الدول الغير غير عربية احتلت إيطاليا المركز الأول للتعاقدات مع المصريين، تليها قبرص، ثم اليونان، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 633 مصريا.

وقال وزير القوى العاملة، إننا نعمل خلال المرحلة الحالية مع بعض الدول الأوروبية لإيجاد فرص عمل للشباب بشكل رسمي وموسمي ليكون هناك طريقة شرعية لسفر الشباب للعمل، مما يحتاج منا القيام بتدريب هؤلاء الشباب وإعدادهم بشكل جيد وتوعيتهم بالمجمعات والدول التي سوف يسافرون للعمل بها.

وأكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، على توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، من خلال النشرة القومية، حيث تعمل الوزارة على تنمية مهاراتهم في العمل والتثقيف ومواجهة البطالة بشتى الطرق.