أخبار مصر | في عهد السيسي.. افتتاح وتطوير 27 مستشفى على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. افتتاح وتطوير 27 مستشفى على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عكف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر يونيو 2014، على إصلاح العديد من قطاعات الدولة وعلى رأسهم قطاع الصحة الذي كان له النصيب الأكبر، حيث اهتم الرئيس بتحسين المنظومة الصحية التى تعود على صحة المواطنين الذين يعانون من أمراض مختلفة، فكان حريصًا على إنشاء عدد من المستشفيات، وتطوير الأخرى.

وأنشأت المستشفيات الجديدة بمواصفات عالمية، وتم تنفيذها على ميكنة كاملة، وكاميرات مراقبة بكل الجوانب، كما تم ميكنة الصيدليات لمعرفة كافة احتياجاتها.

وجاءت المستشفيات كالتالي:

1- مستشفى أسوان العام

تكلفة إنشاء مستشفى أسوان العام بلغت حوالي 140 مليون جنيه، حيث تم إنشائها على مساحة 18 ألف و244 مترًا مربعًا، مقسمة على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضي، بسعة 175 سريرًا وتضم المستشفى 15 عيادة خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعمليات وقسم للغسيل الكلوي به 10 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 24 سريرًا، وقسم للآشعة وآخر للأسنان ووحدتين للأسنان وجهاز أشعة بانوراما، وقسم للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعي، وقسم للحضانات به 7 للمبتسرين و8 لحديثي الولادة.

2- مستشفى شلاتين بالبحر الأحمر

تكلفت المستشفى إنشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه، وتتكون من طابقين، بسعة 30 سريرًا، القسم الداخلي يحتوي 18 سريرًا، و10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 أسرة فرز و2 أسرة إنعاش، و4 أسرة ملاحظة وسرير عمليات للطوارئ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى، و5 أسرة إفاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 5 أسرة، وقسم للأشعة، وقسم للحضانات به 7 لحديثى الولادة، وتضم المستشفى شبكة غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية.

3- مستشفى القصير بالبحر الأحمر

بلغت تكلفة المستشفى 86 مليون جنيه بواقع 65 مليون جنيه للمباني الإنشائية، و21 مليون للتجهيزات الطبية وتحتوي المستشفى على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعي، و64 سريرًا داخليًا و10 حضانات للأطفال و11 ماكينات للغسيل الكلوي، و3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوى على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و2سونار، بالإضافة إلى 9 عيادات في تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونساء وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للمناظير فضلًا عن جهاز حديث للتعقيم داخل غرف العمليات وآخر للمتابعة المركزية للعلامات الحيوية للأطفال في قسم الحضانات.

4- المصح البحري ببورسعيد

تكلفت المستشفى بعد تطويرها 65 مليون جنيه، والتي تتكون من 3 طوابق وتحتوي على 15 حضانة و8 أسرة رعاية مركزة و6 أسرة رعاية متوسطة و36 سريرًا داخليًا ووحدة آشعة و2 ماكينة غسيل كلوي للأطفال للطوارئ.

5- مستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية

وتبلغ تكلفة المستشفى الإنشائية والتجهيزات 45 مليون جنيه، وتتكون من مبنى للعيادات الخارجية وآخر للإدارة، وعنبرين للرجال والسيدات، و3 ملاعب ومسجد وكافيتريا وحضانة ومطبخ وصالة للطعام، ومبنى لسكن الأطباء.

6- التأمين الصحي في الفيوم

تكلف تطوير المستشفى 38.5 مليون جنيه حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى من 200 سرير إلى 366 سريرًا، وتم البدء في أعمال تطوير المستشفى ورفع كفاءتها في يونيو 2013 بتكلفة بلغت 38.5 مليون جنيه.

ونسبة الاشغال بالمستشفى 70% حيث يجرى بها 943 عملية جراحية شهريًا، ويشمل التطوير 12 سريرًا بالاستقبال و15 للرعاية، و13 حضانة للأطفال، و40 للغسيل الكلوي، و15 سريرًا للعمليات.

7- مستشفى طوارئ كفر سعد

وتكلفت 51 مليون جنيه والتي تعتبر مركزًا للطوارئ وحوادث الطرق والمستشفى تم تطويرها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة حوالي 51 مليون جنيه إنشاءات وتجهيزات طبية، حيث قامت الوزارة بتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية من خلال مناقصة برلين.

وبها 38 سرير إقامة في القسم الداخلي بالإضافة إلى 11 سرير عناية مركزة و10 أسرة استقبال، وعدد 2 غرفة عمليات طوارئ، و2 غرفة عمليات كبرى بملحقاتها من التخدير والإفاقة، بالإضافة إلى أقسام متكامل للأشعة والمعامل والتعقيم والمغسلة.

8- معهد القلب القومي

بلغت الافتتاحات الجديدة لمعهد القلب الجديد بمنطقة مطار إمبابة، التكلفة الإجمالية لمبانيه 27 مليون و327 ألف و865 جنيه والتجهيزات 30 مليون، وتشمل العيادات الخارجية بالمعهد 18 عيادة، منها عيادة الرجال "جديد ومتردد"، وحريم "جديد ومتردد"، وجراحة، وأطفال "جديد ومتردد"، ورسم قلب رجال وحريم، وأسنان وبنسليين، وسيولة ويضم الدور الثاني بالمبنى 39 سرير رعاية، و39 سرير داخلي كما سيتم افتتاح تطويرات مبنى المعهد القديم والذي يضم 162 سرير رعاية، و467 سرير داخلي و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى 7 غرف قسطرة، إلى جانب 20 جهاز أشعة موجات، و6 أجهزة أشعة تشخيصية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية، علاوة على 19 عيادة خارجية، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بـ100 مليون جنيه للمباني و66 مليون و152 ألف للتجهيزات.

9- المعهد القومي لتدريب الأطباء

كما تم تطوير المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، والذي يشمل معمل المهارات الجراحية والتشريح والذي تم إنشائه مؤخرًا بتكلفة 6 ملايين جنية والمعهد يضم 12 محطة تشريحية للتدريب على جراحات المناظير والأنف والأذن والعظام والمخ والأعصاب والنساء والولادة ومجهزه بأحدث التقنيات التعليمية السمعية والبصرية بالإضافة إلى الآلات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه التدريبات، كما أن ما يميز هذا المعمل أنه الأكبر في عدد المحطات التي تصل إلى 12 والقدرة الاستيعابية له 48 متدربًا في وقت واحد، كما أنه الأحدث من حيث الأجهزة ولا يوجد ما يماثله سوى معمل في جامعة الشارقة الإماراتية الذي يضم 9 محطات فقط.

10- مستشفى العجمي – الإسكندرية

إنشأت مستشفى العجمي المركزية علي مسطح ٨٥٠٠ م بتكلفة إجمالية ٢٦٠ مليون جنيه

11- مستشفى 15 مايو - حلوان

تم تطوير المستشفى بتكلفة استثمارية بلغت 600 مليون جنيه.

12- مستشفى الأقصر العام

تكلفة الإنشاءات والتجهيزات بلغت نحو 350 مليون جنيه

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13- مستشفى أبو خليفة بالاسماعيليه

بلغت التكلفة الإنشائية لها 273 مليون جنيه

14- مستشفى الجامعي بكفر الشيخ

تكلفت حوالي 450 مليون جنيه

15- مستشفى دنشال بالمنيا

تكلفت 53 مليون جنيه

16- مستشفى أبو المنجاة بشبرا الخيمة

تم تطويرها بتكلفة 100 مليون جنيه بالأجهزة والمبنى

17- مستشفى الحوامدية - الجيزة

18- مستشفى نخل شمال سيناء

تكلفتها وصلت إلى 129 مليون جنيه،

19- مستشفى بئر العبد شمال سيناء

بتكلفة وصلت إلى 131 مليون جنيه

20- مستشفى رأس غارب - البحر الأحمر

افتتحت المستشفى بتكلفة ٢١٥ مليون جنيه

21- مستشفى البرلس - كفر الشيخ

افتتحت المستشفى بعد تطويرها بـ150 مليون جنيه

22- مستشفى إدفو العام

259.5 مليون جنيه فاتورة إنشاء مستشفى إدفو العام الجديد

23- مستشفى سيدي غازي - كفر الشيخ

تقدر تكلفتها بنحو 89 مليون جنيه

24- مستشفى ملوي العام - المنيا

تطورت المستشفى بتكلفة 237 مليون جنيه

25- مستشفى سمنود الجديدة بمحافظة الغربية

تكلفت 115 مليون جنيه

26- مستشفى بني سويف العام

تطورت مستشفى بني سويف العام بتكلفة 400 مليون جنيه

27- مستشفى أرمنت بالإقصر

بلغت تكلفة الإنشاءات ١٧٣ مليون جنيه، و277 مليون جنيه تكلفة التجهيزات والمعدات، بإجمالي تكلفة بلغت 450 مليون جنيه.