أخبار مصر | في عهد السيسي.. افتتاح مدارس دولية ويابانية وتكنولوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. افتتاح مدارس دولية ويابانية وتكنولوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعددت مشروعات التعليم فى مصر منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان للمشروعات التعليمية والمدارس الجديدة صدى كبير خلال الأيام الماضية منهم المدارس المصرية اليابانية والمدارس الدولية الحكومية.

المدارس الحكومية الدولية

فى بداية عام 2019 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 20192020، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية.

وحينها قالت الوزارة أن جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

والمدارس الجديدة هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة".

أول مدرسة تكنولوجية فى المجال الزراعى

منذ أيام قليلة ماضية وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بروتوكولا مشتركا مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، سعيًا من الوزارة نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته.

وصرح مجاهد، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والعام ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.

Advertisements

وأضاف أن تلك هي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني واللذان يعدان من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل كبير.

مدرسة الحلى والمجوهرات

منذ أيام قليلة أيضًا قامت وزارة التربية والتعليم بتوقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، وقالت أن المدارس التكنولوجيا تركز على التخصصات التى يتطلبها سوق العمل وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية، والوزارة تسعى إلى افتتاح مدارس جديدة لتخصصات مدروسة بشكل كبير، والطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس يحصلون على مميزات وفرصة عمل.

وقالت الوزارة أن سوف ينطلق العام الدراسى بها 2019، 2020، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدرسة فى مدينة العبور بمحافظة القليوبية.