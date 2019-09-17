أخبار مصر | في عهد السيسي.. نائب الإسكندرية يكشف حجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. نائب الإسكندرية يكشف حجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية التي أقيمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم نشهدها من قبل، مؤكدًا أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو ببذل قصارى جهده للنهوض بكافة المجالات المختلفة في مختلف المحافظات.

وأشار"البطيخي" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن هناك تطورات كبيرة في محافظة الإسكندرية منها تطوير شبكات الصرف الصحي، وتغيير شبكات المياه في أكثر من منطقة، وعمل تحسينات في شبكات الكهرباء والتي كانت تقطع باستمرار خلال عام ٢٠١٣ و٢٠١٤، وإزالة المناطق العشوائية بكرموز، وإنشاء مساكن سكنية بمنطقة البشاير ١ والبشاير ٢، وتم تسكين حوالي ٣٦٠٠ مواطن، مؤكدًا أنه خلال شهور سيتم افتتاح مناطق سكنية قريبا، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح مدرسة يابانيه في منطقة برج العرب، وتطوير عدد كبير من المدارس في المحافظة.

وأشاد النائب سمير البطيخي، بشبكة الطرق العملاقة التي تشهدها الجمهورية، ولكن بما يخص محافظة الإسكندرية أشار إلى أنه تم افتتاح كوبري مرغم، وكوبري العامريه، وهناك أيضا كوبري من الجمرك إلى الطريق الساحلي.