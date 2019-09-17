أخبار مصر | في عهد السيسي.. "القوى العاملة" حاربت مسببات العمى للعمالة المهمشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. "القوى العاملة" حاربت مسببات العمى للعمالة المهمشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة "عينيك في عنينا"، للكشف عن مسببات العمى، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي أطلقها بداية العام الحالي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تستهدف المبادرة العمالة غير المنتظمة في جميع المشروعات القومية العملاقة بجميع محافظات الجمهورية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة، فضلًا عن صرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وعمل النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية تولي كامل اهتمامها بأبنائها كافة في جميع النواحي، وأن هذا الاهتمام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين، وخاصًة العمالة غير المنتظمة وبذل كل الجهد لرعايتها وحمايتها بما يضمن لها عمل لائق.

ونوه "سعفان" إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة للعمالة الغير المنتظمة، لبحث سبل وطرق الرعاية والحماية المثلى لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم بعض الفئات الأكثر احتياجا التي كانت مهمشة في السابق، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي أطلقها بداية العام الحالي.

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القافلة الأولى بالعاصمة الإدارية



وفي شهر مارس للعام المنقضي، انطلقت أولى القافلات الطبية للمبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استهدفت 3 ألاف عامل غير منتظم، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان ونظارات طبية للحالات الأكثر احتياجًا.

القافلة الثانية بجبل الجلالة



وأجريت ثاني قافلات المبادرة للكشف على 2000 عامل غير منتظم بجميع مواقع مشاريع محطة المياه ومنتج جبل الجلالة بالسويس، وتم تشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.

القافلة الثالثة بمدينة العلمين الجديدة



كما استهدفت القافلة الثالثة أكثر من 1575 عامل غير منتظم بعدد من شركات مدينة العلمين الجديدة، وتم إجراء الكشف على 631 عامل، بالإضافة إلى إجراء 26 عملية جراحية، وتسليم نظارة لـ173 شخص وعلاج 245 عاملا.

ما تم استهدافه للقافلات الطبية الثلاثة



تم توقيع الكشف على أكثر من 75% عامل وأكثرهم يحتاجون علاجا سواء بالقطرات أو بإجراء عمليات جراحية لبعض الأمراض المسببة للعمى مثل المياه البيضاء، وإزالة الظفرة، والجلوكوما "المياه الزرقاء" ومشكلات الشبكية وغيرها.