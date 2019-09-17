أخبار مصر | في عهد السيسي.. نائب جنوب سيناء: المحافظة شهدت تطورا غير طبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. نائب جنوب سيناء: المحافظة شهدت تطورا غير طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت تطورا غير مسبوق لم تشهده من قبل عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار "حسان" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن جنوب سيناء شهدت تطورا كبير في الفترة الماضية، من تطوير شبكات الطرق مثل نفق شرم الشيخ، والذي كان يعد من أخطر الطرق، وإنشاء خدمات عديدة على هذا الطريق، مما يؤدي إلى تسهيل السياحة بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى انشاء طريق من نوبيع إلى طابا والربط بين طابا وكاترين، مؤكدًا على وجود طفرة غير مسبوقة في شبكات الطرق بالمحافظة.

كما أشار إلى إنشاء جامعة الملك سلمان وانشاء فروع لها في شرم الشيخ ومدينة سدر، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر، مؤكدا أن الرئيس السيسي مهتم بانشاء فرع للجامعة بسيناء، متابعا: هناك أيضا تطوير العديد من المدارس المستشفيات، وإنشاء ١٢ ألف وحده سكنية لأول مره خلال ٣ أعوام فقط، والانتهاء من المساكن البدوية التابعة ل٢٥ ألف فدان في مدن المحافظة، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الآمنة وذلك بفضل الله عز وجل وتواجد رجال القوات المسلحة والشرطة، وتأمين المحافظة على أكمل وجه.

وأكد نائب طور سيناء، أن قبل ثورة ٣٠٦ لم يكن هناك أي اهتمام بمحافظة جنوب سيناء، ولكن الوضع اختلف تمامًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ليست هي التي تشهد تطورا فقط، وإنما جميع محافظات مصر بأكملها شهدت تطورا غير طبيعيا في عهد الرئيس من مشروعات قومية وتنموية وحفظ الأمن والأمان في جمهورية مصر العربية.