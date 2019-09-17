أخبار مصر | رئيس "المصريين": لقاء السيسي ووزير خارجية فرنسا يعكس ثقل مصر في المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": لقاء السيسي ووزير خارجية فرنسا يعكس ثقل مصر في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، مؤكدا أنه لقاءا هاما بكل المقاييس ويعبر عن علاقات قوية ومتينة بين البلدين.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تعكس حجم العلاقات المصرية الفرنسية وقوة وثقل مصر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ثورة ٣٠ يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لقاء الرئيس السيسي وجان إيف لودريان يؤكد قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يمثل مصر فقط بل إفريقيا بأكملها في مختلف القضايا.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن هناك استثمارات كبيرة سيتم ضخها للأسواق المصرية قريبًا؛ لأن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، موضحا أن حجم التبادل بين مصر وفرنسا تخطى حاجز الـ 2 مليار يورو.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، بحضور وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وعقد جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع كبار المسئولين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.

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كما

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مؤكدا أنه يُعبر عن الأخوة ودليل على العلاقات الطيبة بين البلدين، ويعتبر من اللقاءات المثمرة والتي تحمل عدة مباحثات على الساحة العربية، مشيرا إلى أن مرزوق الغانم، شخص قومي عربي، يحمل الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويضعها على رأس أولوياته.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى البرلماني، إذ أكد السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المصرية - الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر والكويت قلب عربي واحد، والعلاقات المصرية الكويتية تاريخية ووطيدة، وممتدة منذ الأزل، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين القيادات السياسية فيما يتعلق بكافة الملفات السياسية والاقتصادية.

واوضح أن مصر تجمعها علاقة وطيدة وأواصر عربية شقيقة مع دولة الكويت، التي وقفت بشعبها بجانب مصر في كثير من الأحداث والمشاهد العربية، التي تؤكد مدى عمق العلاقات المصرية الكويتية، على مستوى مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، موجهًا الشكر لسموه وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.

كما أشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.