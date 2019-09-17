أخبار مصر | في عهد السيسي.. أكثر من 75 مليار جنيه لإنجاز المشروع القومي للطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. أكثر من 75 مليار جنيه لإنجاز المشروع القومي للطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر طفرة كبيرة، خلال السنوات الماضية، في إنشاء الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها، حسنت من ترتيب مصر العالمي في امتلاكها طرق حديثة وسريعة ذات كفاءة انشائية عالية، وجاء على رأس هذه المشروعات تنفيذ المشروع القومي للطرق. المشروع القومي للطرق: قامت وزارات الدفاع والنقل والاسكان في الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 بتنفيذ 4500 كم بالمرحلتين الاولي والثانية من المشروع القومي للطرق، وبلغت تكلفتها اكثر من 75 مليار جنيه، نفذت وزارة النقل من الـ 4500 كم، قرابة الـ 1000 كم منها، والتي بلغت تكلفتها 19 مليار جنيه.

أبرز طرق المشروع القومي للطرق: وشملت هذه الطرق: - إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه. - انشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3،5 مليار جنيه. - تطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1،920 مليار جنيه. - انشاء ازدواج المرحلة الأولي من طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه. - إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه. - ازدواج طريق النفق الشط عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه. - تطوير طريق القاهرة السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1.185 مليار جنيه. - ازدواج طريق الصعيد البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه. - ازدواج طريق قناسفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه. - انشاء طريق الفرافرة عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه. - انشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي (بلبيسبنهاطريق إسكندرية الصحراوي) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه. مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية: كما قامت بتطوير وإنشاء وازدواج شبكة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 5000 كيلومتر، وتكلفة بلغت 15مليار جنيه. أبرز مشروعات الطرق الحالية: وشملت هذه الطرق: - إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل ( وصلة الواسطي ) بطول 65 كيلومتر، وتكلفة 214 مليون جنيه. - ازدواج طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه. - إنشاء الطريق المزدوج طنطا كفر الشيخ بطول 34 كيلومتر وتكلفة 500 مليون جنيه. - تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد بطول 30 كيلومتر، وتكلفة 192 مليون جنيه. - إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرةالإسكندرية الزراعي ( المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات ) بطول 35 كيلومتر، وتكلفة 195 مليون جنيه. Advertisements - رفع كفاءة طريق طابانويبع بطول 60 كيلومتر، وتكلفة 97 مليون جنيه. - انشاء الطريق المزدوج المحلةكفر الشيخ بطول 32 كيلومتر، وتكلفة 650 مليون جنيه. - ازدواج الطريق الزراعي بني سويف المنيا في المسافة من بني سويف حتي سدس (مرحلة أولي) بطول 25 كيلومتر، وتكلفة 146 مليون جنيه. - ازدواج طريق مغاغةالعدوة بطول 24 كيلومتر، وتكلفة 102 مليون جنيه. - رفع كفاءة طريق أسيوطالخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كيلومتر، وتكلفة 83 مليون جنيه. - رصف طريق أسوانأبو سمبل بطول 150 كيلومتر، وتكلفة 227 مليون جنيه. - رصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كيلومتر، وتكلفة 109 مليون جنيه. - رصف طريق نخلالتمد بطول 50 كيلومتر، وتكلفة 112 مليون جنيه. - رصف طريق كوم أمبوادفو بطول 60 كيلومتر، وتكلفة 91 مليون جنيه. مشروعات إنشاء محاور نهر النيل: حيث قامت وزارة النقل بإنشاء 12 محور على نهر النيل، بلغت تكلفتهم الاجمالية 13 مليار جنيه. - قامت هيئة الطرق والكباري بتنفيذ 9محاور منها وهم المنيا الخطاطبة جرجا بني مزار طما طلخا الواسطي ملوي فوة). - قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 3 محاور وهم روض الفرج عدلي منصور تقاطع الطريق الاقليمي جنوب دهشور. مشروعات إنشاء الكباري العلوية: تم انشاء قرابة 250 كوبري علوي، اختلفت اماكنهم واستخداماتهم ما بين كباري اعلي مزلقانات السكك الحديدية، وكباري اخرى عنند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه. - قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن اهمها كباري سندوب دمنهور التوفيقية قوص دهشور فوكة كباري طريق السويس الصحراوي. المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق: وتضم المرحلة الثالثة من المشروع القومىللطرق عدة مشروعات وهي: - تنفيذ ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بأطوال 325 كيلومتر. - استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس من الطريق الدائرى الإقليمى إلى دائرى القاهرة الكبرى، من خلال إنشاء طريقى خدمة ذهاب وعودة بإجمالى أطوال 37 كيلومتر. - مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا مرسى علم بطول 213 كيلومتر. - مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى ليصبح مكونًا من 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى 2 كوبرى بإجمالى أطوال 24 كيلومتر. مشروع تطوير رافد جمصة: كما بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، في مايو 2019 في مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كيلومتر، وتكلفة مليار و50 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء منه في مايو 2020. وتعتبر أهمية الطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحل، كما تقوم بتنفيذ إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق الحالية في جميع محافظات الجمهورية بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق.

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