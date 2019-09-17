مصر | تعرف على عقوبة التحرش فى القانون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبة التحرش فى القانون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت ظاهرة التحرش بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة على مستوى الجمهورية، كما يعتبر التحرش جريمة وفقا للقانون المصري يجب أن يعاقب مرتكبيها، وهناك حالات فى مواد القانون المصري تختلف فيها عقوبة التحرش للجانى، وفى السطور التالية ترصد الخليج 365 مواد هذه القانون وعقوبتها:

أولا: قد نصت المادة 306 من قانون العقوبات فى واقعة التحرش أن يعاقب كل من يقوم بارتكابها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاما بمضايقة الغير بأي فعل من الأفعال التالية:

1- إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية.

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2- أن يقوم المتحرش بملامسة جسم المجني عليها أو مضايقتها بألفاظ جنسية أو إباحية.

أما فى حالة ملاحقة الجانى للمجنى عليه فى هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفى حالة عودة الجانى للقيام بفعل التحرش مرة أخرى وفقا للقانون المصرى بتضاعف العقوبة فى الحبس والغرامة.

ثانيا: نصت المادة 267 من قانون العقوبات أن من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية أو قاما بممارسة الضغط والتهديد له بالسلاح للمجنى عليه، تكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ثالثا: نصت المادة 306 فى قانون العقوبات فى واقعة التحرش فى حالة حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجنى عليه فى هذه الحالة يعد تحرشا جنسيا، ويعاقب وقتها القانون المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.