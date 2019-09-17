شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 98 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية» وأنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية، والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

Advertisements

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اجمالى ما تم تحصينه خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 97 ألفا و905 رأس ماشية وطائر، حيث تم تحصين 94 ألفا و365 رأس ماشية و3 آلاف و640 طائرًا.

وأوضحت أنه تم تحصين 46 ألفا و406 رؤوس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و43 ألفا و572 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع و2515 رأس أبقار ضد جدرى الماشية و462 رأسا ضد مرض جدرى الأغنام، فضلاً عن تحصين 1268 رأس أبقار ضد النيمو باك المستورد و42 رأسا ضد مرض طاعون المجترات وتحصين 3640 ألف طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين، الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.