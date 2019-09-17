شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة في أنجولا للمشاركة في «منتدى أفريقيا لثقافة السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والسفير حمدي سند، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، للمشاركة وحضور فعاليات احتفالية افتتاح منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، باعتبار مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر، يصاحبهما كل من السفير خالد حسن، سفير مصر بأنجولا، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووصلت منذ قليل إلى العاصمة الانجولية لواندا الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ورئيس الوفد المصري، حيث من المنتظر أن تعقد عدة لقاءات مع مسؤولي الثقافة والفنون المتواجدين بالعاصمة الأنجولية خلال فترة انعقاد المنتدى لطرح ودراسة العديد من المشروعات الفنية والفكرية الهادفة إلى دعم أواصر الصداقة والتعاون بين مصر ومختلف بلاد القارة السمراء، من خلال القوة الناعمة، باعتبارها إحدى أهم وسائل التواصل بين الشعوب.

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قالت «عبدالدايم» إن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحورى في قلب القارة السمراء، وأضافت ان القوة الناعمة المصرية تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والذى يأتي تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تربطها بدول أفريقيا، مؤكدة أن مصر تعمل دائما على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول أفريقيا بصورة شاملة، سعياً لآفاق أكثر رحابة من أجل نشر الوعي والتنوير وثقافة السلام.

وتابعت أن الفعاليات تجمع ألوانا من الفنون والآداب التي تمثل الحراك الفكرى والثقافى في القارة السمراء، موضحة أن الأنشطة المتنوعة التي تقام على مدار خمسة أيام متصلة تطلق رسالة إلى العالم تهدف إلى السلام والمحبة ونبذ العنف ومكافحة التطرف.

يشار إلى أن منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام، تنظمه اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) بالتعاون مع رابطة الاتحاد الأفريقي، بهدف استخدام الثقافات والفنون الأفريقية المتنوعة كرسالة سلام ومحبة من شعوب أفريقيا إلى العالم.

ويقام المنتدى بحضور ثمانية رؤساء دول وحكومات يمثلون المناطق الأفريقية الأربع، وعدد من الشخصيات العالمية.