آنفو جراف.. استعدادات "التضامن "لدعم مراكز الإغاثة لمواجهة سيول الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التضامن الاجتماعى، برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل فى بعض المحافظات لسيول.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن استعدادات وزارة التضامن لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء فى نقاط محددة .
استعدادات التضامن لدعم مراكز الاغاثة لمواجهة سيول الأمطار
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