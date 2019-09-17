شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الأخبار.. حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق التأمين الصحى بـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ"ليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أخبار وزارات الحكومة ونشاطها على مدار اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءا . التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا http://www.youm7.com/4420559 بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات http://www.youm7.com/4420739 لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس http://www.youm7.com/4420955 الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات http://www.youm7.com/4419614 الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات http://www.youm7.com/4419156 التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز Advertisements http://www.youm7.com/4420425 الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور http://www.youm7.com/4420441 الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات http://www.youm7.com/4419754 القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية http://www.youm7.com/4420999 الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة http://www.youm7.com/4420771

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