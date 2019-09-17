شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 852 مليون جنيه متحصلات تقنين الأراضي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي قيمة متحصلات طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمحافظة بلغ 852 مليون جنيه، وأنه يجري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وإستخراج باقي العقود فور سداد المواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وقاموا بسداد مقدم الثمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده برؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي إدارات الأملاك، بحضور المهندس حازم الأشمونى، سكرتير عام المحافظة، لبحث الموقف التنفيذي وإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة.

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وأشار «آمنة» إلى أنه تم تحرير عدد 230 عقدًا على مساحة 32 فدان أراضٍ زراعية أغلبها بمركز وادى النطرون، و42 ألف متر أرض مبانٍ بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن سرعة إنهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين مثل الحصول على تخفيض 10% عند سداد كامل القيمة الإجمالية والتقسيط على مدار مدد تتراوح بين 3 أو 7 سنوات.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.

وناشد «آمنة» المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية ضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في يناير 2020م.