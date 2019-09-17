شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على مدارس بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن على عدد من مدارس العاصمة عرفاناً وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل بلدهم وتخليدًا لذكراهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكافة قيادات المحافظة.

ووافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عميد ياسر محمد منير الحديدي على مدرسة السعدية الثانوية بنات بحي غرب مدينة نصر، واسم البطل الشهيد ملازم أول فادي مدحت فايز على مدرسة النهضة الابتدائية بحي عين شمس، واسم البطل الشهيد جندي مجند محمد نصر عبدالغني على مدرسة الشرفا الابتدائية بحي باب الشعرية، واسم البطل الشهيد المقدم/ مصطفى عبيد محمود سالم على مدرسة السعيدية الإعدادية بنين بحي غرب مدينة نصر، واسم البطل الشهيد مجند علاء محمود السيد محمد على مدرسة المسلة الإعدادية بنات بحي المطرية، واسم البطل الشهيد مجند عبدالباسط حسن عبدالباسط على مدرسة المعصرة الثانوية بنات بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد عبدالحميد محمد محمد مرسي على مدرسة المعصرة البلد الابتدائية بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد مجند أيمن محمد متولي على مدرسة الرشاد الابتدائية بحي حلوان، واسم البطل الشهيد الرائد/ ياسر حسن فؤاد جنينة على مدرسة مستقبل الشروق الرسمية بمدينة الشروق.

ووجه المحافظ بضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن، تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، وأن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكرى استشهاده للتذكرة بما قام به ليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.