شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الدولار سيصل إلى 16 جنيهًا.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تتوقف، ويختلف معيار نجاحه من وقت لآخر.

وأضاف «جاب الله»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «سيطرت السوق السوداء لمدة طويلة على سعر الدولار، وكانت هناك مضاربة بالدولار»، متابعا: «عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي، وتم تحرير سعر الصرف للدولار، اختفت السوق السوداء، وتم توفير الدولار بصورة طبيعية في البنوك المصرية».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر وفرت ملياري دولار سنويا بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، بجانب ارتفاع إيرادات السياحة بواقع 30%، فضلا عن تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدا على وجود تخطيط موضوعي لزيادة إيرادات الدولار، متوقعا وصول سعر الدولار لـ16 جنيهًا.