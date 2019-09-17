شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الصحية» تطالب بتسوية المؤهلات وتعيين المتعاقدين بالتأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب ممثلو 600 ألف عامل بالتأمين الصحي بسرعة إجراء التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والبالغ عددهم نحو 750 ألفا، من بينهم 600 يعملون في منظومة التمريض، وذلك في ضوء الضوابط القانونية التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وأكد على عبدالباسط، رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، رحب بعقد اجتماع في الأسبوع القادم مع مجلس إدارة النقابة العامة لبحث مطالب العاملين المشروعة، على أن يتم إجراء التسويات للمستحقين قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، الذي يعطي لجهات العمل سلطة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة.

وطالب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية على مستوى الجمهورية في اجتماعهم الموسع باتحاد العمال، أمس الأول، بتعيين جميع المتعاقدين الذين أمضوا في العمل أكثر من ثلاث سنوات وزيادة الحوافز بنسبة 100% أسوة بأعضاء المهن الطبية بما يحقق العدالة والمساواة لمقدمي الخدمة العلاجية.

من جانبه أكد محمد عزت، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، على أهمية تعديل القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2013، بما يقضي بإلغاء مبدأ الازدواجية في توقيع الجزاء على العامل وتوحيد قيمة الاستقطاعات على العاملين بجميع فروع التأمين الصحي والخاصة بالاشتراكات التأمينية ومستحقات الضرائب.