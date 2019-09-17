شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 3.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، زيارة لمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق، رافقه خلالها مدير إدارة المستشفيات، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التموين الطبي، والمكتب الفني بالمديرية، بحضور مدير المستشفى ورؤساء الأقسام لوضع اللمسات النهائية لأعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية لأعمال التطوير والتى تقدر بحوالي 3 ملايين و700 ألف جنيه.

وتفقد وكيل الوزارة جميع أقسام المستشفى، خاصة «الاستقبال، والأقسام الداخلية، والأشعة، والمعمل، والدرن، والعلاج الطبيعي، والمناظير» بالإضافة إلى مدخل المستشفى وقاعة الاجتماعات، مؤكدا على أن أعمال تطوير المستشفى سوف تجري طبقاً للمعايير التصميمية للمستشفيات، مع إنشاء شبكة للغازات بجميع الأقسام الطبية بالمستشفى، فضلا عن إعادة توزيع الأقسام الطبية، وتطوير مدخل المستشفى، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى بالمحافظة.