شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة لمكافحة حريق بكلية طب المنصورة.. وإخلاء آمن للمبنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل في حالة حدوث أي حريق طارئ، وتطبيق ذلك عمليا

تمت المحاكاة تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد الكلية، والعميد أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

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وتم تنفيذ التجربة من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية تحت إشراف العقيد أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، والرائد محمد أبوالعنين والنقيب أحمد صبرى

وقال العقيد أحمد عوض إنه تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق بعد اتصال من ادارة الكلية بنشوب حريق وتم مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.

وأضاف «عوض»، في بيان صحفي، أن التنفيذ سبقته تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ.

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، «أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء الأفراد في حالات الطورائ بعد تدريب اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية، في مواجهة الطوارئ المحتملة، من خلال رفع الوعي لديهم، وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية»