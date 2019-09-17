شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات لتطوير المنظومة الإنتاجية بمناطق امتياز «عجيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت شركة عجيبة للبترول متوسط إنتاجها من الزيت الخام، ليصل إلى حوالي 44 ألف برميل يومياً، وحوالي 18.4 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح تقرير نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالي 2018/2019، الذي قدمه المهندس عصام القفاص، رئيس الشركة، للمهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في شهر يونيه الماضي، بمتوسط إنتاج ألفي برميل زيت خام يومياً من البئر الأول، ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يومياً بعد وضع البئر الثاني على الإنتاج.

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ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يومياً خلال الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على الإنتاج، كما تمكنت الشركة من إضافة حوالي ألفي برميل يومياً على الإنتاج من حقل أشرفي بخليج السويس، ليصل إنتاجه إلى حوالي 4 آلاف برميل زيت خام يومياً، فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل فرس بمنطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية متوسط ألفي برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وصيانة الآبار القائمة ليصل إنتاج الحقل إلى 4100 برميل زيت خام يوميًا.

وبالنسبة للنشاط الاستكشافي قامت عجيبة بحفر 4 آبار ونتج عن البئر بسمة 1X إنتاج أولي يبلغ أكثر من ألف برميل زيت خام يومياً، ولا تزال المحاولات مستمرة لتعميق البئر شيمى 1X للبحث عن مزيد من الفرص، ونتج عن اختبارات بئر فراميد جنوب 1X إنتاج 25 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وعلى صعيد أنشطة التنمية أوضح القفاص أن جهود الشركة أسفرت في حقل مليحة عن اكتشاف طبقتي علم البويب 3D وعلم البويب 3E في بئر ياسمين-10 مما أسفر عن إنتاج مبدئي بلغ أكثر من 2500 برميل زيت خام يومياً.

وذكر أن الشركة تعمل حالياً على الانتهاء من عدة مشروعات لتطوير المنظومة الإنتاجية بمنطقة امتياز مليحة ومنها مشروع تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية لزيادة قدرة توليد المحطة ومشروع تطوير منظومة شحن الزيت الخام ومشروع تسهيلات إنتاج منطقة جنوب غرب مليحة لربط إنتاجية الآبار بمحطة معالجة الزيت الخام، وتم الانتهاء من مشروع إنشاء خزان جديد لتخزين المياه المستخدمة في مكافحة الحريق ومشروع تطوير منظومة غاز الشعلة، وبالنسبة لمشروعات حقل أشرفي تم الانتهاء من مشروع تحسين منظومة الوقاية ومشروع معالجة تسهيلات الإنتاج بالمنصتين الرئيسية والفرعية.