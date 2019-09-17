شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمجمع مواقف الأزهر بمشاركة 18 سيارة ولودر بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عن شن حملة مكبرة لإزالة، ورفع كافة الاشغالات بمنطقة مجمع مواقف الأزهر بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة قوات مديرية أمن أسيوط وشرطة الإشغالات، وجهاز تجميل ونظافة المدينة والإنقاذ السريع ونواب رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة أسيوط ومسئولي المواقف وتم توجيه الباعة الجائلين إلى الاسواق المخصصة لهم بالأحياء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على حرمه الطريق بإعتباره منفعة عامة وذلك إستكمالاً لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الإنضباط في الشارع والسيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشارك في الحملة اللواء عصام جمال، مساعد مدير أمن أسيوط والعميد ياسر الجزيري، رئيس قسم شرطة الإشغالات، وصلاح عامر، مدير إدارة المواقف، وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع ويسرى كامل نائب رئيس حي غرب وأسامة أنور بشاى نائب رئيس حي شرق ومنتصر هريدى نائب رئيس جهاز التجميل.

وأشار الطيبي إلى أن الحملة شارك فيها 15 سيارة نقل و3 لوادر من معدات الإنقاذ السريع وجهاز التجميل وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات على مجمع المواقف ومداخل ومخارج الموقف والمناطق المحيطة به مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصاري جهدها من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات من الشوارع والميادين وشن حملات دورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى وتوقيع غرامات على المخالفين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وخاصة بالشوارع ذات الكثافات المرورية العالية والتي يوجد بها منشآت تجارية متعددة لما لها من أهمية كبيرة في التأثير على الحركة المرورية وعلى الحياه اليومية للمواطنين.