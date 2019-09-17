شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية، وكيف فشلت الكتائب المأجورة فى حملة التشكيك ضد مصر.





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