شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس السيسى اليوم وزير خارجية فرنسا، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الفرنسي بالقاهرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى، إن وزير خارجية فرنسا، نقل للسيسي تحيات الرئيس الفرنسي، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات بين البلدين. Advertisements وأوضح راضى أن السيسي أكد على ضرورة توثيق العلاقات بين البلدين. كما اجتمع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية.

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