شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات مشددة للحكومة بضرورة بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس عن جولة إعادة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة قيس سعيد، ونبيل القروى، وطرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك غدًا الأربعاء.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

ينشر ”الخليج 365” بالأسماء تفاصيل الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام الجديد 2019 - 2020، وذلك بعد اعتماد التظلمات المقدمة من القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استغرابه من فشل الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة التى جرت خلال اليومين الماضيين على مستوى وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن القاهرة تأمل بألا يكون هناك فرضا لوجهة نظر طرف بعينه.

دعا الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، المصريين لعدم السكوت عن حملات الإساءة للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن السكوت عن هذه الإساءة خيانة لاستقرار الدولة المصرية، ويترك الساحة لعصابة من أجل نشر الضلالات.

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور رئيس النيابة أحمد سامى، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون وعلى حسن ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 148 متهما من عناصر الإخوان بينهم 30 حضوريا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم فى أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن عدد الناخبين الذين صوتوا فى الانتخابات الرئاسية، موضحة أن العدد وصل إلى 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين، وذكرت هيئة الانتخابات التونسية، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن نبيل القروي حاز على 15.6% من أصوات الناخبين، وقيس السعيد 18.4% ومنصف المرزوقي حاز على 3% من الأصوات.

حصل ”الخليج 365” على صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث، ذلك الحكم الصادر بجلسة 11/4/2019، ويسر الآن الحكم فى مواجهة المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء أمس الإثنين، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الخطوات التنفيذيه لتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك المتخلفين عن المراحلة السابقة ومستنفدى الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، وحضر المقابلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر لـ 99.3 مليون نسمة، بزيادة 300 ألف مولود خلال 3 أشهر فقط، من بعد تسجيل الساعة السكانية لعدد سكان 99 مليون نسمة فى يونيو الماضى.

أطلقت مجموعة نيوإيجيبت من أبناء الجالية المصرية بأمريكا هاشتاج #نثق في الرئيس فى رسالة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الجالية المصرية في نيويورك للدولة المصرية قبل زيارة الرئيس المرتقبة للأمم المتحدة، وذلك في ظل تفاعل المصريين بالخارج مع كل ما يحدث في مصر.

أكد الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، الذى ترأسه خادم الحرمين، أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التى استهدفت معملين تابعين لأرامكو.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادى الروسى (إف.إس.بى) قوله اليوم الثلاثاء إن حرس الحدود الروسى احتجز سفينتين كوريتين شماليتين تعملان فى التهريب فى المياه الإقليمية الروسية ببحر اليابان بعد أن هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية.

كشفت صحيفة"The Sun "البريطانية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا نتيجة تدخين السجائر الالكترونية وصل إلى 7، بسبب أمراض الرئة الحاد.

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى المنشور على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى يعانون من ندوب نفسية خطيرة، بعد أشهر من الجهود المبذولة لتحسين الظروف بالنسبة لآلاف من المتعاقدين فى الشركة.

تسبب سرب من النحل فى تأخير رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، حيث كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.

انتهاء فرص سقوط الأمطار، واعتدال درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأربعاء.

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يبحث عن حكم أوروبى كبير يليق بمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل.