شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحدث البسطاء عن الرئيس السيسي وإنجازاته في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة "سكر بره" على فيس بوك، فيديو لعدد من المواطنين يتحدثون عن إنجازات الرئيس السيسي التى قدمها للمصريين. ويظهر في الفيديو مجموعة من المواطنين، يتحدثون منفردين الواحد تلو الآخر، عن إنجازات الرئيس سواء فيما يخص البنية التحتية أو تحاليل الكشف عن الأمراض، وغيرها من الإنجازات المهمة لحياة المصريين.

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