شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بمختلف أنواعها، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، مشيرا إلى انتهاء مكتب التنسيق من كل الخدمات الخاصة بتنسيق الشهادات الفنية بمختلف أنواعها بإعلان نتيجة تقليل الاغتراب لهم، ويتبقى فقط إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية لينهى مكتب التنسيق كل أعماله خلال العام الجارى.

وأكد مكتب التنسيق، أن طلاب الشهادات الفنية يستطيعون الحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخاصة به اضغط هنا وقم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى المدونيين على شهادة الطالب بالثانوية الفنية التابع لها.

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من جانبه، أكد مكتب التنسيق، قبول طلاب الشهادات الفنية لهذا العام بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال اكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق احدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.