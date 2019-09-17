الشرطة تداهم مصنع أسمدة ومخصبات زراعية فاسدة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بالجيزة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام مواد حجرية غير صالحة. أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كرداسة بإنتاج وتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية بإستخدام مواد حجرية غير صالحة للاستخدام وطرحها للبيع بأسماء شركات مسجلة تجارياً "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة. باستهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشى مديرية التموين بالجيزة ولجنة من وزارة الزراعة، تبين تواجد سيارة نقل مُحملة بكمية من المواد الحجرية بلغت 18 متر مكعب "مطحون جالمود مخلوط بأكسيد الرصاص". Advertisements بسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بإحضارها من أحد المحاجر بمنطقة دهشور، وباستكمال الفحص أمكن ضبط 4 عمال وخفير بالمصنع. عثر بداخل المصنع على 23 طنا و 120 متر مكعب من الفوسفات المحبب المغشوش، مواد محجرية من مستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق.

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