"النقل والمواصلات" تعزز تواجدها بمحطات السكة الحديد والمترو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تكثف الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تواجد الخدمات الأمنية بمرافق النقل العام والسكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق لتأمين المواطنين. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد الجهود الأمنية لضباط النقل والمواصلات على مدار الساعة.

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