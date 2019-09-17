بالفيديو.. إزالة التعديات على نهر النيل بالجيزة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شنت حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل. شملت الحملات محافظتي الجيزة والقليوبية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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