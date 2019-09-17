سهلن الدعارة.. حبس ١٢ فتاة تم ضبطهم داخل ٤ كافيهات بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة العجوزة، بحبس 12 فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليهن داخل 4 كافيهات خلال حملة مكبرة أمس.
ووجهت النيابة للمتهمات، اتهامات تسهيل وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.
كانت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة شنت حملة على الكافيهات بمنطقة المهندسين، ونجحت في القبض على 12 فتاة من داخل 4 كافيهات تم التفتيش بداخلها.
وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الفتيات المضبوطات تجلسن في الكافيهات لعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام، والاتفاق على مبلغ مالي لممارسة الرذيلة.
واستهدفت الحملة التفتيش على مخالفات الكافيهات والتراخيص اللازمة لإدارتها والعمل بها.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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