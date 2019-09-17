التسجيل بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط حجز الأراضي الأكثر تميزًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة.

ومن المقرر أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (https://www.hdb-reservation.com).

وجاء عدد القطع المطروحة للحجز في كل مدينة على النحو التالي: 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

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وحصل الخليج 365 على كراسة الشروط الخاصة بحجز الأراضي والتي يمكن من خلالها معرفة الأسعار ومساحات الأراضي وشروط الحجز.

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