رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى السعودية للقاء مستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك متوجها إلى السعودية، في زيارة هناك تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك "نجم" في عدة لقاءات وندوات مع المستثمرين السعوديين حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وفد اتحاد الصناعات المصرية الذي يتواجد هناك.

قامت سلطات المطار بانهاء إجراءات سفر رئيس مصلحة الجمارك والوفد الموافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعه عدد من قيادات جمارك مطار القاهرة الجوي.