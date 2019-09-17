6 أفواج سياحية تصل إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 6 أفواج سياحية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة. وقال مصدر بشرطة السياحة، إن الأفواج وصلت على متن رحلات دولية قادمة من عواصم آسيوية ودول أوروبية و أمريكا الجنوبية، ضمت قرابة 650 سائحا من جنسيات مختلفة. وأضاف المصدر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.

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