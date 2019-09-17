وزير خارجية فرنسا يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الفرنسي بقصر الاتحادية بالقاهرة، وناقشا التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.
واتفق الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية.
وتناول اللقاء تطورات الأزمة السورية، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
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