مصر | "النيابة" تستعجل التحريات التكميلية في العثور على جثة رضيع بقلعة الكبش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة" تستعجل التحريات التكميلية في العثور على جثة رضيع بقلعة الكبش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة السيدة زينب الجزئية، تحريات المباحث التكميلية، حول العثور على جثة طفل رضيع في شارع بدائرة القسم فى منطقة السيدة زينب.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة فى منطقة قلعة الكبش، لمعرفة الجناة بقتل طفل حديث الولادة، ووضعه داخل جوال، والقيام بإلقائه أسفل عقار، وكلفت مصلحة الطب الشرعى فى وقت سابق بتشريح جثة الرضيع وإرسال تقرير مفصل بالصفة التشريحية وأسباب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما استدعت النيابة العامة الشهود العيان فى الواقعة للاستماع إلى أقوالهم.

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كشفت تحقيقات النيابة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل جوال في أحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كما شهدت منطقة البساتين أيضا العثور على جثة طفل رضيع مقتولًا وملقى به فى أحد شوارع البساتين بدائرة القسم، وكشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مقتول وملقى بالشارع داخل جوال.

وعلى الفور انتقل مباحث القسم، وتبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وبأصدار أذن من النيابة العامة تم نقله إلى مشرحة المستشفى، وأمرت النيابة بتشريح الطب الشرعى بتشريح الجثة وإرسال تقرير وافى عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين جهود البحث لكشف غموض الواقعة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث للوقوف على كشف الجناة.