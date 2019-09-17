مصر | مفاجآت جديدة في واقعة قتل شقيقين لنجل عمهما بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة قتل شقيقين لنجل عمهما بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حيث تبين أن المتهمين على خلافات سابقة مع نجل عمهما، وكان وقع قبل الواقعة بيوم شجار بين المتهمين والمجني عليه، بسبب أن المتهم الأول كان يتعاطي المخدرات بأسفل منزل العائلة هو وأصدقائه، فعاتبه المجني عليه ولكن رفض أن يمتنع من التعاطي أمام المنزل. وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة، أن المجني عليه ووالده شرح الأمر لوالد المتهم، ولكن لم يأخذ موقف ضده، فاليوم التالي، حدث شجارًا كبيرًا بينهم أدى أن المتهم الأول وشقيقة قتلا نجل عمهما، فقام أحد الأشقاء بإمساكه والآخر بطعنه بالسكين في الصدر، وكانت الطعنة النافذة في الصدر.

واصلت النبابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة قتل شاب ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو على يد أبناء عمه ويدعو "ع. ص" و"س. ص"، وكشفت التحقيقات مفاجآت جديدة في الواقعة.

وكان قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، جديد حبس الشقيقين بعد قتلهما لنجل عمهم ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو، بطعنة بالصدر، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وبدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع متهم يدعى"ع. ص"يبلغ من العمر 22 عامًا، وشقيقه المشترك معه في قتل نجل عمهما، حيث اقرا أن هناك خلافات سابقة، أدت للمشاجرة على قطعة خشب في بناء عشة حمام، وأمرت النيابة بحبس كلا منهما، 4 أيام على ذمة التحقيق وبدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع متهم يدعى"ع. ص"يبلغ من العمر 22 عامًا، وشقيقه المشترك معه في قتل نجل عمهما، حيث اقرا أن هناك خلافات سابقة، أدت للمشاجرة على قطعة خشب في بناء عشة حمام، وأمرت النيابة بحبس كلا منهما، 4 أيام على ذمة التحقيق وتحفظت النيابة على سلاح الجريمة "سكين" في واقعة قتل شاب على يد نجل عمه بمنطقة الوراق بالجيزة، بعدما طعنة بالسكين في القلب وكانت الطعنة النافذة، وطلبت النيابة للاستماع لشهود العيان بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأمرت أيضًا في وقت سابق بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة. Advertisements وكانت التحقيقات الأولية، أن نجل عم القتيل قام بقتله بسكين بالوراق نتيجة لمشاجرة حدثت بينهم على بناء "عشة حمام" أعلى سطح المنزل، فقام على إثرها الأول بطعنه في القلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل نجل عمه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأفادت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات قتل الشاب بالوراق إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.



وتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.