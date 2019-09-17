مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" وكلب يعقر طفلاً بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" وكلب يعقر طفلاً بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث استولت على مبلغ مليون جنيه من 6 أشخاص، طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المتهمين في كتائب حلوان لجلسة 21 أكتوبر، لاستكمال المرافعة.