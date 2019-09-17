مصر | فى ضربة ناجحة.. ضبط أول مصنع لتصنيع "الترامادول" بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى ضربة ناجحة.. ضبط أول مصنع لتصنيع "الترامادول" بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في رصد نشاط عناصر إجرامية تُتاجر في العقاقير المخدرة "الترامادول"، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حيث أنشأوا مصنعًا لهذا الغرض، بمحيط محل سكنهم.

وذلك لتصنيع مخدر "الترامادول" وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المتاخمة لها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم كلًا من:

1.صاحب محل"كوافير"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، سبق اتهامه فى قضية "تبديد") "هارب".

2. نجله (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص").

3.عاطل - مقيم بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثانى بالمصنع المشار إليه وضبط الثالث حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته (عدد 100 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وقد أسفرت عمليات تفيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة فى تصنيع المخدرة وذلك على النحو التالي:

عدد (93.850) ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسون قرص لعقار "الترامادل" المخدر.

عدد (3) برميل لمادة "ثيوفيللين"، "عقار لعلاج قصور الجهاز التنفسى" وزنت (44،400) أربعة وأربعون كيلو وأربعمائة جرام.

عدد (1) برميل لمادة "إسيتامينوفين"، "عقار مسكن وخافض للحرارة" وزنت (20) عشرون كيلو جرام.

عدد (3) برميل لمادة "بولى فاينيل بيرليدون PVP" مسحوق يستخدم فى ربط مكونات المركبات الكيميائية وزنت (66) ستة وستون كيلو جرام.

عدد (4) شيكارة لمادة "سيلورولوز"، "تستخدم لتماسك العجين"وزنت (81،650) واحد وثمانون كيلو وستمائة وخمسون جرام.

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عدد (1) شيكارة لمادة "سيليكا"، "تستخدم لتماسك العجين " وزنت (6،450) ستة كيلو وأربعمائة وخمسون جرام.

عدد (1) برميل لعقار "باراسيتامول" مسكن وخافض للحرارة وزنت (40) أربعون كيلو جرام.

عدد (1) شيكارة عقار "كولد فرى" لعلاج نزلات البرد وزنت (17،450) سبعة عشر كيلو وأربعمائة وخمسون جرام.

عدد (1) شيكارة ماغنسيوم وزنت (12،900) إثنا عشر وتسعمائة جرام.

كميات من مسحوق أبيض اللون "مجهول" وزنت (64،350) أربعة وستون كيلو وثلاث مائة وخمسون جرام.

عدد (8) ماكينة تستخدم فى التصنيع (تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة).

عدد (2) جهاز (طرد مركزى – خلط صبغة).

عدد (2) كومبورسور هواء.

عدد (2) جالون لون صناعى "أحمر" وزنت (29،750) تسعة وعشرون كيلو وسبعمائة وخمسون جرام.

عدد (41) رول تغليف، ميزان ديجيتال.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بقيامهما بتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وكذا ترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب"، جارٍ تكثيف الجهود لضبطه.