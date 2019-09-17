مصر | خلال ٢٤ ساعة.. صبط ٥٧٩٣ مخالفة مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. صبط ٥٧٩٣ مخالفة مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5793) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-(1985) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

-(224) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

-(23) مخالفة دراجات نارية مخالفة.

-(36) مخالفة شروط الترخيص.

-(41) مخالفة "موقف عشوائى".

-(42) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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ياتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وكما واصلت الأجهزة الأمنية بالادراة العامة للمرور بالقاهرة تأمين الطرق ووضع الأكمنة على مدار اليوم وفى جميع مراكز المحافظة.

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7050) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2386) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(272) مخالفة السير بدون ترخيص " القيادة وتسيير- القيادة برخص لاتجيز ".

(22) مخالفات دراجات نارية مخالفة.

(42) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

(56) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.