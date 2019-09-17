مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 49 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 49 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن، وقطاع الأمن العام.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 49 متهما – اتجار- تعاطي، وضبط بحوزتهم 2835 جرام حشيش – أقراص مخدرة – 1610 جرام إستروكس – 348 جرام هيروين – 450 جرام بانجو – 1350 جرام افيون، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 16 متهم –16 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 4 طبنجه مختلفة الأعيرة – 8 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقة ألية عيار 7،62×39 – 4 بندقية خرطوش عيار 12 مم - 15 طلقة مختلفة الأعيرة.

ومن ناحية أخري شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملة مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيذاء الغير مرخصة، وأسفرت جهود تلك الحملة في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهما– 30 اتجار- قضية تعاطي وضبط بحوزتهم 2425 جرام حشيش – 3228 أقراص مخدرة – 760 جرام إستروكس – 594 جرام هيروين – 100 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 7 متهمين –10 دفاع عن النفس – طبنجه مختلفة الأعيرة – 6 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقة ألية عيار 7،62×39 – بندقية خرطوش عيار 12 مم - 30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.