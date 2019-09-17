أخبار مصر | بمشاركة 16 دولة.. بدء أعمال المؤتمر العربي الأول "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 16 دولة.. بدء أعمال المؤتمر العربي الأول "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الاثنين الماضي، أعمال المؤتمر العربي الأول "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع على ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

في الجلسة الافتتاحية أشارت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع _المنظم الرئيسي للمؤتمر بالمشاركة مع وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء _إلى تميز المؤتمر بقيادة الأشخاص الصم وضعاف السمع للمشاركة معا في وضع رؤية مهمة نحو تعليم جيد للأجيال القادمة من الصم وضعاف السمع في الوطن العربي.

كما أكد نائب وزيرة التضامن زيدان عبد الغفار على إقرار الدستور المصري لمواد تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، وأشار إلى المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات.

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أما سعيد القحطاني رئيس الاتحاد العربي لرياضات الصم سابقا إلى تثمين دور مصر في هذا المؤتمر وعلى أن التعليم أساس الحضارات.

في الجلسات العلمية قدمت تجربة دولة البحرين في تعليم دامج للأطفال الصم، كما أشار المدرب الأصم ولاء البركاتي إلى متلازمة الحرمان اللغوي كحدث عالمي له عواقب كارثية بالنسبة للأشخاص الصم،وأضافت المحامية المصرية إسراء عماد بعدا جديدا بالحديث عن ثنائية اللغة والثقافة كأحدث الاستراتيجيات العالمية في تعليم الأشخاص الصم، مع التأكيد على ضرورة تأهيل المعلمين للتعرف على ثقافة الصم ومجتمع الصم وتشجيع الهوية الثقافية لهم وتعلم لغتهم الإشارة.

وتتواصل أعمال المؤتمر بمشاركات من فلسطين والعراق والجزائر والأردن وانجلترا إضافة إلى الدولة المستضيفة مصر.