أخبار مصر | السباح محمد الحسيني يشارك بأعماله الفنية في مدرسة هارفرد للغات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السباح محمد الحسيني يشارك بأعماله الفنية في مدرسة هارفرد للغات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت مدرسة هارفرد للغات قسم الاحتياجات الخاصة للعام الثاني على التوالي معرض لأعمال طلابها الفنية بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالإهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقه وحقهم في الحياة، ويأتي علي رأس المشاركين في الأعمال الفنية، السباح محمد الحسيني، حيث شارك بأعماله الفنية للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن السباح محمد الحسيني بطل محاولة عبور بحر المانش بين انجلترا وفرنسا، والمتحدث الرسمي للجنة متحدي الإعاقة من متلازمة داون لمنظمة un arts الدولية، بدأ في التدريب على السباحة منذ أن كان عمره 6 سنوات وحقق أول بطولة وحصل على المركز الأول بها.

كان يتمرن يوميا لمدة 5 ساعات وسافر لإيطاليا وأحرز ميداليات كثيرة، وتمرن في بحر المانش وسبح 16 كيلو في 7 ساعات متواصلة.

يتمنى أن يصبح بطل العالم في السباحة في بطولة 2020، لرفع علم مصر وللتاكيد على أن مصر لديها رجال أقوياء لديهم عزيمة وتحدي.