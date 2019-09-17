أخبار مصر | مطالب بإدراج كوبري ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ضمن خطة التطوير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالب بإدراج كوبري ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ضمن خطة التطوير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ورئيس مجلس إدارة جمعية "من أجل شبرا الخيمة " للتنمية، والأمين العام لحزب "حماة الوطن" بأمانة غرب شبرا الخيمة، المسئولين بمحافظة القليوبية بإدراج كوبري ميدان المؤسسة ضمن خطة التطوير.

كوبري مشاة ميدان المؤسسة

وقارن عبدالهادي بين وضع كوبرى المشاة الخاص بموظفي البنك الأهلى المصرى بمنطقة كورنيش النيل، حيث يتمتع بمميزات كثيرة منها(التكيف والسلالم المتحركة والزجاج الملون والمنظر الجمالى والأمن والحراسة)، وبين وضع كوبرى المشاه بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بجوار مستشفى النيل والمخصص لأصحاب المعاشات والمرضى المترددين لمستشفى النيل وكبار السن والمواطنيين العاديين.

طلب التطوير

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حيث طالب بإدراج كوبري مشاه ميدان المؤسسة في شبرا الخيمة ضمن خطة التطوير، والتي تشمل تركيب سلالم متحركة بالكوبرى لرفع المعاناه عن كبار السن والمرضى المترددين على الكوبري كثيرا.

المناشدة الأولى

جدير بالذكر أـن هذه المناشدة ليست الاولى للالتفات لميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، حيث كان قد تم تقديم طلب آخر إلى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بشأن ضرورة إعادة تشغيل نافورة ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

حيث أن محافظ القليوبية السابق المهندس محمد عبد الظاهر قام بإنشاء نافورة بشكل جمالى وحضارى اثناء تطوير ميدان المؤسسة عام 2014 بتكلفة حوالى مليون جنيه .