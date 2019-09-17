أخبار مصر | القوي العاملة: التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان شهد تقدما كبيرا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوي العاملة: التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان شهد تقدما كبيرا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، حسن الرداد وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير في افتتاح معرض تسويق المفروشات المنزلية اليابانية، الذي ينظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

جاء ذلك بحضور أكبر الشركات اليابانية العالمية في تسويق المفروشات المنزلية، وداليا تادروس مساعد وزير قطاع الأعمال العام، ومحرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، وياسمين خميس نائب رئيس مجموعة النساجون الشرقيون.

في بداية كلمته أكد وزير القوي العاملة أن التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان قد شهد خلال الفترة الأخيرة زخمًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين انعكس في الزيارات الرسمية المتبادلة بين المسئولين، وأن مصر حريصة علي إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان خاصةً في ظل الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر أغسطس الماضي لليابان للمشاركة في قمة مؤتمر "تيكاد 7"، وضرورة البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين والانتقال به إلى آفاقٍ أرحب.

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وأعرب الوزير في كلمته أن تنال المصانع المصرية خلال زيارة الوفد الياباني القبول من أجل التعاون في مجال التصنيع وضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية بما يتناسب مع مستوى العلاقات التي تربط البلدين، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بتوفير بيئة الأعمال الملائمة والخطوات الجادة التي اتخذتها تشريعيا وتنفيذيا لتشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات التي قد تصادفهم.

وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالوفد الياباني علي أرض مصر، معربا عن شكره لإتاحة هذه الفرصة ليكون بينكم اليوم، في هذه الفاعلية بوجود أكبر الشركات اليابانية العالمية في تسويق المفروشات المنزلية، مقدما الشكر والتقدير للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، الذي يقدم كافة أشكال الرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية لعمال وعاملات مصر الشرفاء الذين يساهمون بسواعدهم البناءة وعملهم المتفاني في بناء وطننا الحبيب الغالي مصر.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لجميع القائمين والمنظمين والمشاركين في هذا المعرض المتميز، والجهد الذي بذل في الإعداد له، ونأمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه.