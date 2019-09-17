شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اعتماد الحركة القضائية الجديدة بعد فحص التظلمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة لعام (2019 – 2020)، بعد فحص الأمانة العامة بالمجلس تظلمات القضاة بشأن الجزء الثانى من الحركة.

وقال المجلس، فى بيان له، إن المجلس أثناء نظره للجزء الثانى من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 500 رئيس من الفئة «ب»، إلى رئيس من الفئة «أ»، و500 قاضٍ لدرجة رئيس من الفئة «ب»، روعيت فيها كل من رغبات القضاة والحالات المرضية، والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضية حاجة العمل.

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وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأولى: خاصة برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثاني: تضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالثة: تتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة العامة.

الجزء الثانى من الحركة القضائية 2019-2020 بعد فحص التظلمات (1) by Bassam Mharan on Scribd