شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري إماراتي لنقل محطة الزهراء للخيول العربية للعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة.

وحضر المقابلة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وأشار إلى اهتمام الشيخ القاسمي بالمشاركة في مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكداً اهتمام الشيخ القاسمي بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية في مجال تربية الخيول، وذلك من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التي تضمها محطة الزهراء.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعبًا لإسهامات الشيخ سلطان القاسمي، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيراً إلى إسهامات القاسمي القيمة مؤخراً في ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهى الإسهامات التي أعادت رونق هذا الصرح الثقافي والمعرفي الكبير.

وأشاد بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، ووجه بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة في الموقع الذي يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في العاصمة الإدارية.

وسلّم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، للمشاركة في اجتماعات منتدى الصحة العالمي، المقرر عقده بأبوظبي في نوفمبر القادم.