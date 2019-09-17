شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يلتقي نظيره الزامبي لبحث أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ستيفن كامبيونجو، وزير الشؤون الداخلية بزامبيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذي تستضيفه القاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، حيث أعرب وزير الشؤون الداخلية لجمهورية زامبيا عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.

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من جانبه أكد وزير الداخلية، على أهمية زيارة نظيره الزامبى التي تبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التي تجمعهما.

كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة زامبيا على كافة المجالات الأمنية المطلوبة، إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة في ظل الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الإهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنيّة.