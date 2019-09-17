شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 6 أطنان بلاستيك «مجهول المصدر» داخل مصنع ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة حملات مفاجئة في نطاق الإدارة لتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة لحماية المنتج المحلي أسفرت عن مضبوطات تم تحريزها لاتخاذ اللازم بشأنها .

وقال «عبدالنبى» أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع بلاستك لتصنيع الأدوات البلاستيك بمنطقة برج العرب وتحريز 6 أطنان بلاستيك مجروش مجهول المصدر، وذلك للمرة الثانية في أسبوع.

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين العجمي برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بالكيلو 21 بحيازته كميه من مبشور الجبن الرومي (التركي) تنبعث منها روائح غير طبيعيه وتبدو عليها مظاهر الفساد لوجود عفن واسوداد واخضرار نتيجه وجود فطريات بالفحص الظاهري بالعين المجردة، وكمية من الجبن الأبيض بالفلفل تبدو على سطحها الريم والفطريات وتغير في الخواص الطبيعية و8 قوالب بسطرمه غير مدون عليها بيانات تاريخ الإنتاج وكميه من المش التركي المصنوع يدويا من بقايا الأجبان المتخلفه عن التقطيع وكمية من هرتك الجبن وبقاياها مخزون لاضافته لتصنيع المش.