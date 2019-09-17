شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إقامة 26 مشروعًا بـ144.7 مليون جنيه بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم اعتماد الموافقة النهائية على إقامة عدد 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 7و144 مليون جنيها وتوفر نحو 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات وأجهزة منزلية وكهربائية ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط وتصنيع بلط وانتاج الكواشف المعدنية ومستلزمات التعبئة والتغليف وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات ومنتجات الأسفنج الصناعى والمراتب .

Advertisements

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، والتي ترأسها نائب المحافظ في حضور المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والمستشار جمال عمار المستشار القانوني للمحافظة، وعمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية، ومحمد عبدالوهاب رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق، وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومحمد سالم رئيس المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وهدى عبدالعزيز مديرمكتب خدمة المستثمرين ومديرى مديريات القوى العاملة والزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذي تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافى أية ملاحظات أو مخالفات للوائح والقوانيين المنظمة للعمل .

ويأتي هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع في الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل اقامة المشروعات الجديدة في اسرع وأقل وقت ممكن بعيدا عن أي شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية .