شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل، اليوم، الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان.
وأضاف «متحدث الرئاسة» أن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء بحث الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.
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